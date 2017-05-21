قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التعليمات التي صدرت مؤخرا حول صلاة التراويح بشهر رمضان ليست جديدة، ولم تتغير عن العام الماضي قيد أنملة.

وأضاف “جمعة”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم 2”، ، أن مهمته هي عمارة المساجد سواء من الناحية الإنسانية أو العلمية، مؤكدا أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة قاموا بأكبر حركة تطوير في المساجد لم تقم بها أي دولة.

منوهًا بأن منع استخدام المكبرات في المساجد ليس جديدًا، وسبق وأن أعلنت عنه الوزارة العام الماضي، موضحا أن القرار تضمن استخدام السماعات الداخلية للمساجد فقط، واللجوء للسماعات الخارجية عند كثرة المصلين.