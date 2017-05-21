قال عضو مجلس نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد إن لقاء النقيب عبد المحسن سلامة ووفد مجلس النقابة بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلص إلى قبول ٥٠٠ عضوية جديدة وهم إجمالي من تقدموا بطلباتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد عضو مجلس الصحفيين - في تصريح مساء اليوم السبت - إنهاء مشكلات ٣٠٠ زميل بينهم من سدد قسط من سنوات ولم يكمل ، وإلغاء وقف العضويات التي لم تسدد الاشتراك السنوي ويمكنهم سداد الرسم بالغرامة من الغد لاستخراج كارنيه عام ٢٠١٧، وقبول النقابة للطلبات الجديدة غدا فقط لمن لم يسعفه الوقت.

وأضاف أن استمارات العضوية ورسمها ١٥٠ جنيها سترسل من النادي للنقابة ، ويحصل عليها الزملاء من النقابة مع الموافقة ليتوجه الزميل لسداد القسط الأول ، لافتا إلى أن قيمة رسوم العضوية ٢١ ألف جنيه تقسط على ثلاثة أشهر ، وأن الكارنيه يسلم فور سداد القسط الأول