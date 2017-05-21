انفجار مخازن أسلحة بأحد معسكرات مدينة عدن اليمنية وأنباء عن وجود إصابات2017-05-21 03:13:39
هز انفجار عنيف مدينة عدن اليمنية جراء انفجار مخازن أسلحة في أحد المعسكرات، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة ، مشيرة إلي أنه يوجد أنباء عن وجود إصابات.
يأتي ذلك فيما ذكرت قناة العربية نقلاً عن مصادرها أن انفجارا آخر وقع في مصنع للغزل والنسيج بمدينة المنصورة بمحافظة عدن.
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