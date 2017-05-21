 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 03:50 صباحاً
روابط سريعة
انفجار مخازن أسلحة بأحد معسكرات مدينة عدن اليمنية وأنباء عن وجود إصابات
انفجار خط غاز بالتجمع الخامس

انفجار مخازن أسلحة بأحد معسكرات مدينة عدن اليمنية وأنباء عن وجود إصابات

2017-05-21 03:13:39
وكالات

هز انفجار عنيف مدينة عدن اليمنية جراء انفجار مخازن أسلحة في أحد المعسكرات، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة ، مشيرة إلي أنه يوجد أنباء عن وجود إصابات.
يأتي ذلك فيما ذكرت قناة العربية نقلاً عن مصادرها أن انفجارا آخر وقع في مصنع للغزل والنسيج بمدينة المنصورة بمحافظة عدن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3