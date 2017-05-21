قرر محافظ أسوان مجدي حجازي، إرجاء تسليم كشوف المستحقين للوحدات السكنية الخاصة بمشروع إسكان الأوقاف؛ الذي تم إنشاءه بمنطقة الصداقة (جنوبي المحافظة) بإجمالي 4920 وحدة سكنية، إلى فرع هيئة الأوقاف بأسوان؛ لحين أنتهاء الهيئة من تحديد القيمة الإيجارية طبقاً لقيمة الأعمال المضافة فعلياً سواء من مرافق أساسية أو تنسيق موقع عام وأيضاً دون الإخلال بالأنظمة الإيجارية والمالية لهيئة الأوقاف، بالإضافة إلى مراعاة قيمة الإيجارات السارية في المناطق السكنية المجاورة.

وقال حجازي - خلال بيان - حرص المحافظة على أن يكون الإيجار الشهرى للوحدات السكنية مناسب للظروف المعيشية للمواطن البسيط، مع تلافي كافة الملاحظات الفنية والتشطيبات الكاملة داخل الوحدات السكنية للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن؛ ومن ثم قيام المحافظة بتسليم كشوف المستحقين للوحدات السكنية إلى فرع هيئة الأوقاف والتي تتضمن أسماء المستحقين وأرقام الشقق والعمارات التي تم تخصيصها لهم.

وأضاف المحافظ أنه أثناء القيام بالجولة الميدانية لموقع مشروع إسكان الأوقاف لاحظ وجود قصور في التشطيبات النهائية فأمر بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان والتي اكتشفت وجود ملاحظات فنية بالفعل يجب تلافيها قبل تسليم هذه الوحدات للمستحقين.