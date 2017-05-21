تقدمت عضو البرلمان الليبي سلطنة المسماري ، بخالص العزاء لشهداء الواجب من أبناء الجيش الليبي الذين طالتهم يد الغدر والخيانة .

وقالت المسماري، في بيان لها، إن رجال القوات المسلحة البواسل ، يقدمون أرواحهم فداء للوطن ، ولن تنال الأعمال الجبانة من روحهم المعنوية،أو تحول دون أداء مهمتهم المقدسة في حماية حدود البلاد ، فهم يقدمون نموذجا فريدا في التضحية والعطاء من أجل أمن ليييا وشعبها العظيم.

وأشارت المسماري إلى أن هذه الجريمة التي ارتكبها المجرمون لن تنال منا ولن نزداد إلا إصراراً على النصر. واكدت المسماري ان القوات المسلحة الليبية ثابتة في المضي بطريق إزاحة الظلم كي نعيش روحاً جديدة بتضحيات شهدائنا وتضحيات أبطالنا تزيدنا فخراً واعتزازاً ونقف خلف قيادتنه الحكيمة لصد العدوان .

وكان متحدث الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري قد أعلن امس مقتل 141 بالقاعدة الجوية براك الشاطئ بعد هجوم من قبل الجماعات الإرهابية .