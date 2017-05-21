مرتضى منصور يستقبل نقيب الصحفيين بنادي الزمالك2017-05-21 03:00:06
استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بمقر النادي مساء امس السبت.
ورافق نقيب الصحفيين خلال زيارته للنادي، أعضاء مجلس النقابة حسين الزناتي، وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وأبو السعود محمد وإبراهيم أبو كيلة وحاتم زكريا السكرتير العام.
وقام مرتضى منصور وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والوفد المرافق له بجولة في مقر النادي شرح خلالها رئيس النادي مراحل التطوير في كافة المنشآت، وشاهد الضيوف الفيلم التسجيلي عن عملية التطوير لمنشآت نادي الزمالك من قاعات وحمامات سباحه وملاعب وحدائق ومطاعم وصالات رياضية وممرات ومطاعم ، وأعرب نقيب الصحفيين ومجلس النقابة عن سعادتهم بما شاهدوه من تطوير كبير وراقٍ للنادي.
من جهه أخرى ذكر موقع الزمالك أن فريق كرة القدم بالنادي أدى التدريبات الجماعية مساء اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة أهلي طرابلس الليبي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم، والمقرر إقامته/الثلاثاء/ المقبل.
وشهد المران حالة من الحماس والروح العالية بين اللاعبين، تحت قيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق.
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