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إسترداد 598 ألف متر مربع من أملاك الدولة بالدقهلية
الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

إسترداد 598 ألف متر مربع من أملاك الدولة بالدقهلية

2017-05-21 02:56:28

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، استرداد وإزالة التعديات على 598 ألفا و 803 متر مربع، بالإضافة إلى استرداد 10 أفدنة ببحيرة المنزلة منذ بدء حملة استرداد أراضي الدولة.
وقال المحافظ - في تصريح صحفي مساء الست،- إنه تم تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة لمتابعة الإزالات على أملاك الدولة برئاسة فايز شلتوت، السكرتير العام، وعضويه المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وكافه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعه عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات، موضحا أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع المحافظ “أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين”، مؤكدا أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات.

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