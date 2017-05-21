المبعوث الأممي لدى ليبيا يعلن عن خارطة طريق للسلام في ليبيا2017-05-21 01:12:23
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية إختار لها عنوان “خارطة طريق للسلام”.
وأضاف كوبلر، في تصريحات صحفية اليوم السبت ، أن الفكرة أتت بعد لقاءات مع مختلف الأطراف الليبية والدول المجاورة التي بينت أن هناك توافقا في الآراء حول المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وجميع الأطراف متفقة على وجوب إدخال تعديلات أو تنقيحات محدودة على اتفاق الصخيرات للسماح في التقدم نحو تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد كوبلر أن كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يقوموا بتشكيل لجان الحوار لتحديد القضايا الرئيسية في الاتفاق السياسي الليبي، والتي تتطلب مزيدا من المحادثات، والاتفاق على جدول أعمال هذه المحادثات والبت في التعديلات اللازمة للسماح بتنفيذ هذا الاتفاق.
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد في تصريحات صحفية ...Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج "آراب جوت تالنت"
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج، والوصول لعروض ...Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى ...Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
وزير التعليم: أعلم أحفادى بمدارس حكومية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يحرص على تعليم أحفاده فى المدارس الحكومية المصرية، حتى ينتموا للدولة ويساهموا فى تقدمها مستقبلًا. وأضاف “شوقى”، ...Sat, 20 May 2017 10:48:39 GMT
-
السيسي يصل الرياض للمشاركة في اجتماعات القمة العربية الإسلامية الأمريكية
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرياض اليوم السبت للمشاركة في اجتماعات القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقررة غدا الأحد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى ...Sat, 20 May 2017 11:04:19 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT