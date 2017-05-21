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المبعوث الأممي لدى ليبيا يعلن عن خارطة طريق للسلام في ليبيا
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر

المبعوث الأممي لدى ليبيا يعلن عن خارطة طريق للسلام في ليبيا

2017-05-21 01:12:23
أ ش أ

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية إختار لها عنوان “خارطة طريق للسلام”.
وأضاف كوبلر، في تصريحات صحفية اليوم السبت ، أن الفكرة أتت بعد لقاءات مع مختلف الأطراف الليبية والدول المجاورة التي بينت أن هناك توافقا في الآراء حول المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وجميع الأطراف متفقة على وجوب إدخال تعديلات أو تنقيحات محدودة على اتفاق الصخيرات للسماح في التقدم نحو تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد كوبلر أن كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يقوموا بتشكيل لجان الحوار لتحديد القضايا الرئيسية في الاتفاق السياسي الليبي، والتي تتطلب مزيدا من المحادثات، والاتفاق على جدول أعمال هذه المحادثات والبت في التعديلات اللازمة للسماح بتنفيذ هذا الاتفاق.

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