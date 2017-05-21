اختُتمت مساء السبت، فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه، والمُقام بمدينة الغردقة خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري تحت رعاية وزراء الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والإسكان والمرافق العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، بمشاركة باحثين وخبراء من مصر ومن 13 دولة عربية وأجنبية من بينها إيطاليا والسعودية والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وفرنسا وروسيا وفلسطين.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بالعديد من الأمور والتي يأتي في مقدمتها الاهتمام بالطرق غير التقليدية في التحلية، والتي تستهدف تخفيض الطاقة المستهلكة في عمليات التحلية واستخدام طاقات متجددة مع العمل على انتقال هذه التوصيات من حيز البحث إلى حيز العمل التطبيقي، بالإضافة إلى وضع استراتيجية قوية للحد من كميات المياه المفقودة في أنظمة الإمداد بالمياه بشكل تكاملي بكل محطة.

كما جاء بتوصيات المؤتمر تفعيل الكود المصري بخصوص إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة ليكون الهدف منها إنتاج محاصيل زراعية وليست غابات شجرية ونباتات زينة فقط، مع المراقبة الكاملة على مياه الصرف المعالج للتأكد من معالجتها بشكل صحيح.

ومن جهة أخرى، تقدمت الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه بالشكر لمحافظ البحر الأحمر ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان لرعايتهم للمؤتمر.

من جانبه، أعرب رئيس شركة مياه البحر الأحمر المهندس يحيى صديق عن سعادته لتنظيم المؤتمر على أرض محافظة البحر الأحمر، مع التأكيد على استعداد الشركة لتنفيذ كافة الأفكار الجيدة على أرض المحافظة.