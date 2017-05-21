مصانع الحديد تتجه لرفع الأسعار قبل رمضان وتجار:الزيادة غير مبررة2017-05-21 00:32:19
تتجه مصانع الحديد في مصر لرفع سعر طن الحديد قبل ايام من حلول شهر رمضان والذي تقل فيه حركة المقاولات والانشاءات، حيث أعلنت 4 مصانع عن زيادة أسعار بيع الحديد بين 100 و250 جنيهًا.
بينما ثبتت شركة «حديد عز» أسعارها، ومن المقرر أن تعلن باقى الشركات عن أسعار البيع خلال الايام المقبلة.
وبررت الشركات اﻷربع زيادة أسعارها بارتفاع أسعار خام «البيليت» عالميًا خلال الفترة الماضية من مستوى 390 دولاراً فى الطن إلى 415 دولارًا.
وقال تجار ومتعاملون بالسوق أن هذه الزيادة غير مبررة، وارتفاع أسعار خام «البليت» عالميًا، جاء تدريجيا ومحدودا، كما أن حركة المبيعات منخفضة فى السوق منذ أكثر من شهر، خاصة بعد بدء موسم «حصاد القمح».
ورفعت «بشاى للصلب» أسعارها بنحو 250 جنيهًا فى الطن ليُسجل 9750 جنيهًا بأرض المصنع و10 آلاف جنيه للمستهلكين، فيما أعلنت شركة «العشرى» عن رفع أسعارها بواقع 50 جنيهًا فى الطن، ليُسجل تسليم أرض المصنع 9375 جنيهًا، وللمستهلكين بسعر 9625 جنيهًا وهو مصنع صغير تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 50 ألف طن سنويا.
ورفعت مصانع «حديد المراكبى» سعر الطن بقيمة 100 جنيه ليصل إلى 9450 جنيهًا، مقابل 9350 جنيهًا، وبيانكو بالقيمة نفسها ليصل إلى 9150 جنيهًا، ورفعت مصانع السويس للصلب أسعارها بنحو 100 جنيه لتسجل 9500 جنيه مقابل 9400 جنيه للطن.
وأعلنت مصانع «العز» تثبيت أسعارها عند مستوى 9500 جنيه دون زيادة، وتنتظر السوق إعلان المصانع الأخرى عن أسعارها فى مقدمتها حديد المصريين، والتى تصل أسعارها حاليًا ٩٤٧٥ جنيها.
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