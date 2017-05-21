شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، على ضرورة تنفيذ حملات مكبرة وإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة في أسرع وقت ممكن وتنفيذ أحكام القانون وفرض هيبة الدولة.

وفي هذا الصدد، أزال حي منتزه أول برئاسة خالد حسن مرسي، بالتعاون مع قوة أمنية من قسم ثالث المنتزه التعديات على 5 أفدنة خلف أرض المعارض بشارع مصطفى كامل بشرق المدينة.

وقامت الحملة بإزالة التعديات على أرض تخص هيئة الأوقاف بمساحة 5 أفدنة على قطعتي أرض، حيث تم هدم الأسوار المحيطة بها والتقسيمات الداخلية وورشة ميكانيكي وحظيرتي مواشي وجراجات، كما فتحت شارع بعرض 15 مترا وطول 150 مترا وأزالت 8 محلات وتم تسليمها لهيئة الأوقاف.

كما شن حي وسط برئاسة على مرسى، حملة إزالة للعقار المخالف الكائن 5 شارع بيلوز الإبراهيمية بوسط المدينة والمكون من دور أرضي وميزانين واثني عشر دورا وأعمدة الثالث عشر، وذلك للمرة الثانية حيث تم تنفيذ حملة إزالة لنفس العقار منذ فترة.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية أنه عند دخول العقار تبين القيام بأعمال صب جزء من سقف الدور الثالث عشر، وقام المالك باعتراض الحملة والتعدي على عمال الإزالة بالسلاح الأبيض والتلويح باستخدام الطبنجة التي يحملها ومنعهم من دخول العقار لتنفيذ الإزالة، إلا أنه تم التغلب علي ذلك واستدعاء شرطة قسم باب شرق الذين قاموا بالتحفظ علي الطبنجة واقتياد المالك لقسم الشرطة لتحرير محضر بذلك.

هذا وتسلم مقاول الإزالة العقار وتمت إزالة أعمدة الدور الثالث عشر، حيث أن الدور الثاني عشر مشغول بالسكان كما تم التحفظ علي الخلاطة المستخدمة في الأعمال وجاري تنفيذ الإزالة.

وفي سياق متصل، شن حي غرب برئاسة محمد عبد الوهاب عدة حملات مكبرة لإزالة المخالفات، حيث نفذ حملة للتصدي الإشغالات والتعديات بمنطقة سوق الجمعة بمينا البصل، مما أدي لتيسير حركة مرور السيارات.

وشن الحي حملة موسعة بنطاق منطقة مينا البصل بغرب المدينة وبالشوارع الرئيسية والجانبية للورديان والقباري وأمام المستشفيات والمدارس تم فيها إزالة ورفع كافة الحواجز الحديدية والأسمنتية المخالفة والخاصة بركن السيارات بالطريق العام.

كما نفذ حملة بشارع القفال وشارع الأمير لؤلؤ تم فيها إزالة جميع المخالفات.

وألمح البيان أن حملات الإزالة والتحفظ مستمرة من قبل الحي على مدار أيام الأسبوع للقضاء نهائيا على ظاهرة الإشغالات.