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فورد تعتزم خفض العمالة بنسبة ١٠٪
فورد فيوجنن

فورد تعتزم خفض العمالة بنسبة ١٠٪

2017-05-20 23:43:13
محيط ووكالات

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات أنها تعتزم تخفيض القوة العاملة لديها على مستوى العالم بنسبة 10%، حيث سيكون الجزء الأكبر من الخفض في أمريكا الشمالية وآسيا.

في الوقت نفسه، فإن أغلب الوظائف المنتظر شطبها ستكون في إدارات متصلة بأعمال الإدارة والتسويق، مشيرة إلى أن وظائف التصنيع ستظل تتوقف على مستويات الإنتاج، في حين لن تتأثر وظائف إدارات تكنولوجيا المعلومات وشركة الخدمات المالية “فورد كريديت”.

يذكر أن قرار شطب الوظائف يأتي كرد فعل لضعف نتائج الشركة ورغبة المستثمرين النشطاء المساهمين في الشركة في تعزيز أوضاعها المالية.

وذكرت الشركة الأمريكية أنها ستحاول تنفيذ عملية خفض العمالة بتقديم حوافز تقنع العمال بالحصول على مكافأة نهاية خدمة أو بقبول التقاعد المبكر.

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