أسدل الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم الستار على موسم 2017/2016 السبت بتأهل موناكو المتصدر وباريس سان جيرمان الوصيف مباشرة لدوري أبطال أوروبا في حين سيخوض نيس الثالث الدور التمهيدي للتشامبيونز ليج.

وهبط باستيا ونانسي للقسم الثاني وسيوخوض لوريان مباراة فاصلة من أجل البقاء، بعد تتويج موناكو بلقب البطولة.

ويلعب فريق لوريان الذي تعادل بهدف لمثله مع بوردو وأنهى المسابقة في المركز الثامن عشر مباراة ملحق مع صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

وحجز ليون الرابع في الترتيب مقعدا بالدوري الأوروبي وكذلك مارسيليا وبوردو صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وخسر باستيا بهدف دون رد من مارسيليا ليودع القسم الأول بعدما تذيل المسابقة برصيد 34 نقطة.

وحقق نانسي فوزا شرفيا في الجولة الأخيرة على سانت إيتيان (3-1) ولكنه ودع المسابقة في المركز قبل الأخير بـ35 نقطة.

وأنهى بطل المسابقة موناكو الموسم بالفوز في الجولة الأخيرة بالدوري على مضيفه رين (3-1).

تقدم موناكو قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق البرازيلي فابينيو قبل أن يضيف مواطنه جيمرسون الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

وحاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة ولكنه استطاع بالكاد تقليصها عن طريق أداما دياكابي النتيجة لرين في الدقيقة 69 قبل أن يتقدم فريق الإمارة مرة أخرى عن طريق خورخي (78).

وأنهى موناكو بذلك المسابقة وفي رصيده 95 نقطة في مقابل 50 نقطة لرين التاسع في الترتيب.

وكان فريق الإمارة قد حسم قبل جولة من النهاية اللقب الغائب عن خزائنه منذ 17 عاما، حيث كان قد توج بالبطولة لآخر مرة في موسم 1999-2000

وتعادل كان في الوقت القاتل مع مضيفه باريس سان جيرمان (1-1) لينتزع نقطة ثمينة أبعدته عن منطقة الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة.

حمل هدف (بي اس جي) توقيع لاعب الوسط أدريان رابيو (13) وأحرز سيلفيان روني هدف التعادل في الوقت بدلا من الضائع، لينهي حامل لقب البطولة في الأربع مواسم السابقة الموسم في المركز الثاني برصيد 87.

وشهدت الجولة الأخيرة تعادل نيس الثالث في الترتيب مع مضيفه ليون الرابع (3-3) وديجون مع تولوز (0-0) وفوز ليل على نانت (3-0) وتغلب جانجون على ميتز بهدف دون رد وكذلك فوز آنجيه على مونبلييه بهدفين نظيفين.