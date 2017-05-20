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ترامب يشكر السعودية شعبا وحكومة على زيارته الحالية للمملكة
ترامب - الملك سلمان

ترامب يشكر السعودية شعبا وحكومة على زيارته الحالية للمملكة

2017-05-20 23:25:10
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للمملكة العربية السعودية على زيارته الحالية لها وحسن الاستقبال، وذلك في ختام اليوم الأول لزيارة ترامب للسعودية.

ونقلت قناة العربية الليلة عن ترامب قوله “نشكر السعودية شعبا وحكومة على اليوم الرائع، ونشكرها أيضا على الاستثمارات الضخمة والاتفاقيات الحيوية”.

وبثت قناة العربية مراسم دخول ترامب إلى فندق “ريتز كارلتون” محل إقامته بالرياض في نهايته جولته في اليوم الأول لزيارته للمملكة العربية السعودية.

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