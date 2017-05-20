دشن نشطاء خليجيون هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “قطر خزينة الإرهاب”، ردًا على محاولات قطرية للإساءة للقمة السعودية الأمريكية، وما يتعبها من قمة خليجية وقمة اسلامية، من خلال بعض وسائل الاعلام المدعومة من الدويلة الخليجية.

وقال أحد النشطاء ويدعى “خادم الدار”: مولت قطر جميع الاعمال الارهابيه والمتطرفه في العالم ولها دور رئيس في زيادة وتيره الشغب في القطيف”.

وكتب آخر يدعى “أبو علي” متابعًا: ” نعم لايخفى على كل عاقل أن قطر أصبحت بالنسبة للوطن العربي حامية لكل خائن لوطنه وممولة لكل الجماعات الإرهابية”.

وتابع “الحمد” ناشط على تويتر: “دولة نكرة لم تُعرف إلا بدعم الإرهاب والإرهابيين حيثما وجدوا”، وتابع “ياسر”: “دويلة تجمع جميع ارهابى الوطن العربى تحت قيادة مفتى الارهاب القرضاوى”.

وواصل “زيد”: “ما زال الأب الروحي للإرهاب يوسف القرضاوي متواجدًا في قطر ويعتبر الأمر الناهي للجماعات الإرهابية”.

وكتب خالد الفرازي: “أصبحت بالنسبة للوطن العربي كايران دعمهم للإرهاب لا يخفى على احد وصراخهم بالنفي على قدر الألم”.

وعلق “أحمد”: “خزينة مصر التراث وخزينة الإمارات العلم وخزينة السعودية العزم وقطر خزينة الإرهاب!.