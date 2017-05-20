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حلمي ومنى زكي يجتمعان بعمل إذاعي في رمضان.. صور
منى زكي و احمد حلمي

حلمي ومنى زكي يجتمعان بعمل إذاعي في رمضان.. صور

2017-05-20 23:20:50

يشارك أحمد حلمي ومنى زكي في عمل إذاعي بعنوان «شطة هندي»، سيتم عرضه حصريا في رمضان على قناة «ميجا إف إم».

المسلسل يشارك به عدد من النجوم ومن بينهم لطفي لبيب وسلوى عثمان، وإخراج علاء خلف.

منى وحلمي احتفلا معا ببدء التصوير وظهرا سويا في الكواليس، وتمنى لهما الجمهور النجاح مؤكدين أنهم في انتظار المسلسل.

منى زكي وأحمد حلمي ظهرا سويا في حفل توزيع جوائز الموريكس دور، حيث حصلت منى على جائزة أفضل ممثلة، بينما قالت إن اهتمامها برعاية ابنها يونس سيمنعها من الظهور بدراما رمضان.

منى زكي و احمد حلمي

منى زكي و احمد حلمي

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