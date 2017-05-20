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أشبيلية يسحق أوساسونا في ختام مبارياته في الدوري الإسباني
اشبيلية -

أشبيلية يسحق أوساسونا في ختام مبارياته في الدوري الإسباني

2017-05-20 23:30:00
وكالات

اكتسح إشبيلية ضيفه أوساسونا بنتيجة 5/0، اليوم السبت، في المرحلة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

الفوز لم يشكل أي اختلاف على مستوى جدول الترتيب، حيث أنهى إشبيلية الموسم في المركز الرابع، وضمن التأهل إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، بينما ظل أوساسونا في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بعد تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية، قبل أكثر من جولة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 72 نقطة، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 22 نقطة.

وتقدم فيتولو بهدف لإشبيلية في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف الأرجنتيني فرانكو فازكويز الهدف الثاني في الدقيقة 20، وتبعه ستيفان يوفيتيتش، مهاجم مونتنيجرو، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أحرز فازكويز الهدف الثاني له والرابع لإشبيلية، في الدقيقة 60، ثم سجل فيتولو الهدف الثاني له والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وعلى ملعب ريازور، تقمص المهاجم الروماني الدولي، فلوران اندوني، دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لديبورتيفو في الدقيقتين الرابعة و28، فيما تكفل كارلس خيل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وأنهى لاس بالماس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه هيرنان تروخييو، في الدقيقة 79، لحصوله على الإنذار الثاني.

الفوز رفع رصيد ديبورتيفو إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

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