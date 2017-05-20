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عمرو أديب: استرداد 5500 فدان بأكتوبر باسم توفيق عكاشة
توفيق عكاشه

عمرو أديب: استرداد 5500 فدان بأكتوبر باسم توفيق عكاشة

2017-05-20 23:18:00
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عرض الإعلامي عمرو أديب، لقطات مصورة لعمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن سعر الفدان الواحد يصل إلى 300 ألف جنيه.

وأضاف أديب، في برنامجه “كل يوم” المذاع على فضائية “on e”، أن الأرض تبلغ مساحتها 5500 فدان، بها لوحة معدنية مكتوب عليها رئيس مجلس الإدارة، المذيع التلفزيوني، توفيق عكاشة.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن الأرض تحمل اسم جمعية الإعلاميين الشبان، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي ممتلكات في هذه الجمعية، قائلا: “مدينة 6 أكتوبر رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”.

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