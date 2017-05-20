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غدا.. «تشريعية النواب» تنظر 8 مشاريع للقوانين
مجلس النواب

غدا.. «تشريعية النواب» تنظر 8 مشاريع للقوانين

2017-05-20 23:18:10
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تنظر لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، 8 مشاريع قوانين، بشأن تعديل قانون العقوبات، والمنتظر أن تتضمن عقوبات لمن يهين رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، وجميع رموز الدولة، وتشديد عقوبة التحرش.

يأتى ذلك غدا الأحد حيث تنظر اللجنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

كما تنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة قرض.

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