الشرقاوي: فخور بافتتاح فندق "شتايجنبرجر" التحرير2017-05-20 23:18:11
قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إنه فخور اليوم بحضور الافتتاح التجريبي لفندق “شتايجنبرجر التحرير” المملوك للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهو ما يأتي في إطار جهود تطوير وإعادة تأهيل الأصول التابعة للشركة لتستطيع تحقيق عوائد للاستثمارات التي تم ضخها للتطوير وبخاصة خلال الثلاث سنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للافتتاح التجريبي للفندق اليوم/السبت/ بحضور يحي راشد وزير السياحة وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وعدد من رؤساء البنوك ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، والشخصيات العامة والإعلاميين.
وأضاف أنه يجب توجيه الشكر لوزراء الاستثمار السابقين أسامة صالح وأشرف سالمان لجهودهم العظيمة التي بذلت في هذا المشروع الضخم منذ أن تم البدء فيه في ٢٠١٣، مشيرا إلى أنه كوزير لقطاع الأعمال جاء في مرحلة معينة من المشروع وتم استكمال ما بدأه الوزراء السابقون.
وأوضح أن “الشركة القابضة للسياحة والفنادق” تتعاون مع الشركاء الأجانب والمحليين لتطوير كافة الأصول التابعة لها حتى تستطيع تحقيق الأرباح، خاصة خلال الفترة المقبلة التي سوف تشهد تنفيذ مشروعات ضخمة سيتم الإعلان عنها وقتها.
وأشاد الشرقاوي بالتعاون والجهود التي بذلها وزير السياحة يحي راشد لإنهاء المراحل الأخيرة للمشروع، وكذلك الدور الهام الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية لمساعدة الشركة القابضة في التغلب على الصعوبات التي واجهها المشروع.
وأشار إلى أنه يشعر بالفخر حينما ينظر إلى ميدان التحرير الذي يتواجد به ثلاثة فنادق كبيرة تابعة للقابضة للسياحة وهى “نايل ريتز كارلتون” و”شتايجنبرجر التحرير” و”كليوباترا”، فضلا عن فندق “شيبرد” الذي يتم تطويره حاليا.
من جانبها، أشادت مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالجهود التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية ومساعدة الشركة في تخطي الصعوبات التي واجهت المشروع، وكذلك مجلس إدارة الشركة القابضة وشركة “شتايجنبرجر” العالمية.
وقالت حطبة إن المشروع واجه صعوبات كبيرة منذ البدء فيه عام ٢٠١٣، نظرا لما كان عليه وضع قطاع السياحة بمصر في ذلك الوقت حتى اكتمل المشروع، ليصبح واحدا من الفنادق الثلاث بميدان التحرير التابعين للقابضة للسياحة.
وأكدت أن “شتايجنبرجر” العالمية متميزة في مجال الفنادق وتدير ١٢٠ فندقا حول العالم، كما أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون معها لتنفيذ مشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال العام الحالي.
وجاء الافتتاح المبدئي للفندق بناء على رغبة شركة الإدارة “شتايجنبرجر” العالمية الألمانية في التعريف والترويج للفندق لدى شركات السياحة العالمية ووكلاء السياحة.
ويقع الفندق في موقع متميز حيث يطل على ميدان التحرير والمتحف المصري عند تلاقي شارعي قصر النيل وشامبليون.
ويقام الفندق على مساحة 3205 أمتار مربع، ويضم 295 غرفة وجناح موزعة على الطوابق من الثاني وحتى العاشر، بالإضافة لمناطق الاستقبال، ومطعم رئيسي، وقاعة احتفالات كبرى، وقاعة اجتماعات، وحمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية، ونادي صحي، وجراج انتظار للسيارات.
وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء الفندق نحو 250 مليون جنيه بتمويل ذاتي من الشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تم بدء العمل به في مارس 2013، وتم بناء الفندق وفقا لأحدث التقنيات العالمية والأنظمة الحديثة، ومزود بأحدث وسائل الحماية المدنية وكاميرات المراقبة وأعلى وسائل الأمن والأمان.
يذكر أنه تم توقيع عقد إدارة الفندق بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة الإدارة”شتايجنبرجر” العالمية الألمانية في أكتوبر 2014.
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