نقل خالد النبوي إلى مستشفى2017-05-20 23:08:01
تعرض النجم والممثل المصري خالد النبوى، للسقوط من أعلى حصانه أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد “واحة الغروب” بمنطقة سيوة، وسط الأراضى الجبلية، حيث سقط أرضا على صخرة، ما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات الشديدة فى ظهره.
وتم نقل النبوى إلى مستشفى سيوة العام، كما أدى ذلك الي توقف التصوير، ومن المقرر عودة الفنان المصري للقاهرة، لاستكمال الفحوصات والكشوفات الطبية، خاصة أن الكدمات بجسده ليست قليلة.
وكان النبوى قد انتهى من تصوير 75% من أحداث مسلسله “واحة الغروب”، والذى ينافس به خلال الماراثون الرمضانى القادم 2017.
ويجسد خالد النبوى، ضمن أحداث العمل دور الضابط محمود عبد الظاهر، وهى شخصية مركبة للغاية وتحتاج تفرغًا شديدًا، وحرص على الظهور بشكل مختلف من خلال هذا الدور، إذ أطلق شاربه، مع ممارسة بعض الألعاب الرياضية.
والجدير بالذكر أن أحداث العمل تدور فى نهاية القرن الـ19 مع بداية الاحتلال البريطانى لمصر، إذ تروى قصة ضابط البوليس المصرى محمود عبد الظاهر، الذى تم إرساله إلى واحة سيوة، كعقاب له بعدما شكت السلطات فى تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغانى والزعيم أحمد عرابى، ويصطحب معه زوجته الأيرلندية كاثرين، وتجسدها “منة شلبى”، والشغوفة بالآثار التى تبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، لينغمسا فى عالم جديد ومختلف.
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