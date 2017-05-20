انتحار المطرب الأمريكي كريس كورنيل2017-05-20 23:04:35
كشف مكتب الطب الشرعي في مقاطعة وين، عن أن مغني الروك الأمريكي الشهير كريس كورنيل، قائد فريق ساوند جاردن، البالغ من العمر 52 عاما، قد توفي بعد انتحاره شنقا.
وأكد الطب الشرعي في بيان بعد أن أجرى تشريحا مبدئيا للجثة، تحدد سبب الوفاة بأنه انتحر شنقا، بأن تقرير التشريح لم يكتمل بعد.
ومن جانبة قال بريان بومبري وكيل المطرب العالمي الراحل في وقت سابق أن وفاة كورنيل كانت مفاجئة وغير متوقعة، فيما ذكر متحدث باسم شرطة ديترويت أن أحد أصدقاء كورنيل استدعى أفراد الشرطة إلى الفندق قرب منتصف الليل.
وأوضح دان دوناكاوسكي المتحدث باسم الشرطة أنه عندما دخل الضباط إلى الغرفة وجدوا كريس كورنيل ملقى في الحمام... وقد فارق الحياة.
والجدير بالذكر أن المطرب الراحل قد كتب في تغريدة على تويتر في وقت سابق يوم الأربعاء 17 مايو، قائلا: أخيرا عدت إلى مدينة الروك.
وكتب أيضا في تدوينة على فيسبوك يوم الثلاثاء 16 مايو قائلا: أكثر شيء أتطلع إليه، لأني أقوم بجولات كثيرة ولاسيما في العامين الأخيرين بمفردي، هي الصداقات الحميمة.
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