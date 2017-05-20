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بالصور.. طنطا يتعادل مع طلائع الجيش
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بالصور.. طنطا يتعادل مع طلائع الجيش

2017-05-20 23:06:58

تعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه طنطا بهدف لكل منهما، مساء اليوم السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم الطلائع بهدف محمد رزق في الدقيقة 23 ولكن طنطا أدرك التعادل في الدقيقة 40 عن طريق الغاني جوزيف بيسيه.

التعادل رفع رصيد الطلائع بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 39 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب وارتفع رصيد طنطا إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

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