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عمرو مصطفى يعتذر لعمرو دياب
عمرو مصطفى وعمرو دياب

عمرو مصطفى يعتذر لعمرو دياب

2017-05-20 22:59:41

قدم الملحن والمطرب عمرو مصطفى عتذارًا رسميًا للفنان عمرو دياب، بعد أن هاجمه عدة مرات بسبب الخلاف في العمل بينهما، تطور إلى صراع.

وكتب “عمرو”  عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” رسالة للهضبة قال فيها: “عزيزي عمرو دياب .. أتقدم باعتذار رسمي لما بدر مني وتم فهمه بدون قصد بأنه تجريح في شخصكم.. ولأنه تم في العلن اعتذر في العلن .. وكل عام وأنتم بخير .. رمضان كريم”.

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