القوات الخاصة الليبية تسيطر على مواقع جديدة شرق بنغازي2017-05-20 23:05:00
قال مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية ، رياض الشهيبي، إن قوات الصاعقة تمكنت من سيطرتها على مواقع ومراصد جديدة كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد.
وأضاف الشهيبي لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم، أن قواتهم تقدمت في غطاء قصف مدفعي مكثف بمساندة قوات الكتيبة «298 دبابات» ، وأحكمت سيطرتها على سوق العرب ومقر أكاديمية الدراسات العليا في بنغازي ومبانٍ استراتيجية تحفظ على ذكرها حفاظًا على حياة الجنود، عقب اشتباكات أسفرت عن سقوط جريحين من القوات الخاصة.
وأضاف أن عناصر الهندسة العسكرية بالقوات الخاصة نفّذت علمية تمشيط واسعة عقب السيطرة على المنطقة، أسفرت عن تفكيك 30 لغمًا زرعت بسوق العرب ومحطيه لعرقلة تقدم قوات الجيش بمحور الصابري.
وأشار إلى أن «العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بمحوري الصابري ووسط البلاد (سوق الحوت)، وسط تقدم حذر لقوات الجيش؛ بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية»، لافتًا إلى أن التقدم جاء بعد تنفيذ المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي طلعات قتالية مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى.
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