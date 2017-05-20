قال وليد إسماعيل المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت، إن قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بمنع استخدام الميكروفونات الخارجية خلال صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك قرار مستفز ، وكان الأولى من وزير الأوقاف اتخاذ قرار بإغلاق الملاهي الليلية فى شارع الهرم وغيرها من الامور الاخرى التي كان من الاولى اتخاذها بدلا من هذا القرار.

وأضاف إسماعيل خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج “على مسئوليتى” الذى يذاع على قناة “صدى البلد” أنه يجب أن تكون هناك معايير فى القرار الصادر من وزير الأوقاف ولا يجب أن يكون هناك تعميم بعدم استخدام الميكروفونات.

وأشار المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت إلى أن الائتلاف جاء للدفاع عن آل البيت عقب الهجوم الذي تعرضوا له ، ومنهجه مواجهة الشيعة ، كما أن منهجه لا يعتمد على التكفير.