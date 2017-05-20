كشفت صفحة اتحاد قبائل سيناء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، النقاب عن شخصية “أبو أسامة المصري” أو ما يسمى عمدة الدواعش في سيناء.

وأكدت أن اسمه الحقيقي محمد أحمد علي، ويُلقب داخل التنظيمات الإرهابية بـ”أبو أسامة المصري”، مؤكدة أنه ينتمي لإحدى العائلات الكبرى بمدينة العريش في شمال سيناء، ويتراوح عمره بين 37 و42 عامًا.

ولفتت إلى أنه تزعم تنظيم ولاية سيناء، الذي أعلن مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي في 2014، ودرس في جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأوضحت أنه هو من قرأ بيان مبايعة ولاية سيناء لتنظيم داعش الإرهابي، لكن حرص التنظيم على عدم إظهار وجهه بالتمويه والتشويه؛ كي يتخفى من الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنه تذكر تقارير عالمية تلقيه تدريبات عسكرية في غزة وسوريا، للمشاركة في عمليات إرهابية في مصر.

وأكدت أنه تبنى عملية تحطم الطائرة الروسية في سيناء عام 2015، قائلًا: “نحن من أسقطناها موتوا بغيظكم”.