انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تصنيع صناديق نقل ورق أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكلت، كما نقلتها إلى المطابع السرية، والتى تم تصنيعها بورش مدرسة طلعت حرب الصناعية بإدارة العجوزة التعليمية ومدرسة إمبابة الصناعية بإدارة شمال التعليمية.

ونشرت صفحة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك”، صورا لنقل الصناديق الخاصة بنقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، للمطابع السرية، استعدادا للامتحانات.

يذكر أن الصندوق مصمم وفق مقايسات ورقة الامتحان، وسعره قرابة 645 جنيهًا، ومصمم بشكل دقيق، حيث تم تزويده بلحام وبرشام، ويسع 4 مظاريف.