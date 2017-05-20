نابولي يضرب فيورنتينا برباعية ويواصل الضغط على روما2017-05-20 22:54:12
واصل الدولي البلجيكي، دريس ميرتينز، تألقه هذا الموسم مع نابولي، بعدما سجل هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه لتحقيق انتصار كبير على حساب ضيفه فيورنتينا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على ملعب “سان باولو”، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
أحرز فريق الجنوب الإيطالي هدفين في كل شوط، حيث سجل له في الشوط الأول المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، في الدقيقة الثامنة، بعدما استغل كرة مرتدة من الحارس الروماني، تشيبريان تاتاروشانو.
وعزز لورنزو إنسيني من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 36، بعدما استلم تمريرة رائعة من ميرتينز داخل المنطقة، ليسكن الكرة بمهارة في الزاوية القريبة لمرمى “الفيولا”.
وفي الشوط الثاني، واصل نابولي هيمنته على مجريات اللقاء، وتكفل ميرتينز هذه المرة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57، مستغلًا ارتباك دافع فيورنتينا داخل المنطقة، ليسكن الكرة بسهولة داخل الشباك.
وسجل السلوفيني يوسيب إيليتشيتش هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 60 بتسديدة أرضية من داخل المنطقة سكنت شباك الإسباني بيبي رينا.
إلا أن الدولي البلجيكي واصل تألقه بعدما هز الشباك مجددا بالهدف الثاني له والرابع لفريقه بعدما تابع تسديدة إنسيني المرتدة من الحارس ليضعها بهدوء في الشباك ليزيد رصيده من الأهداف لـ27 هذا الموسم في البطولة وينافس البوسني إدين دجيكو، مهاجم روما، متصدر الهدافين بـ28 هدف.
وبهذا الانتصار يواصل نابولي التشبث بآماله في اقتناص المركز الثاني، المؤهل مباشرة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، من روما بعدما رفع رصيده لـ83 نقطة وبفارق نقطة وحيدة خلف “الجيالوروسي” قبل جولة من النهاية.
في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 59 نقطة في المركز السابع بعدما تجرع هزيمته الثانية خلال آخر خمس مواجهات، الـ10 هذا الموسم، ويرفض اقتناص بطاقة التأهل للدور التمهيدي ببطولة الدوري في الموسم المقبل من ميلان، 60 نقطة، الذي سيستضيف بولونيا غدا الأحد على ملعبه “سان سيرو”. .
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