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فريد الديب يكشف سر هروب حبيب العادلي
حبيب العادلي اثناء المرافعة في جلسة محاكمة القرن

فريد الديب يكشف سر هروب حبيب العادلي

2017-05-20 22:37:49
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تباينا حول حقيقة هروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لافتا إلى أن محاميه الخاص فريد الديب أقسم أن موكله لم يسافر وأنه لا يعلم مكانه.

وأضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، المذاع علي فضائية “ten”، اليوم السبت “الديب أكد أن حبيب العادلي ليس هاربا، ولكنه لم ينفذ الحكم والكثير يفعلون ذلك”، مشيرا إلى أنه فوجئ بقول فريد الديب له أنه لم تكن هناك حراسة على العادلي.

وأكد أن القاضي لم يذكر أن الإقامة الجبرية لحبيب العادلي تكون تحت حراسة شرطة، قائلا: “حبيب العادلي لم يكن تحت حراسة الشرطة، وبالتالي فإن الشرطة ليست مسئولة عن هروبه ودي كانت معلومة جديدة ليا، وأنا عرفت من فريد الديب أن الإقامة الجبرية تعني أنه مينفعش يخرج بره بيته، وأن كل اللي عليهم إقامة جبرية بيتحركوا براحتهم”.

واستطرد “أديب” إن المحامي فريد الديب أكد له أن حبيب العادلي سيظهر في اليوم الأخير لجلسة النقض.

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