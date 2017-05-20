يُلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة غدًا أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي خلالها الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب من خلال تكثيف الجهود الدولية الساعية لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدّها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها.

ووصل الرئيس السيسي اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر لمدة يومين؛ وذلك للمشاركة فى أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد بحضور الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” غدًا الموافق 21 مايو الجاري.

كما أجرى الرئيس مباحثات مع كل من رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوريه، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.