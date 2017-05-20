ثنائي الزمالك يلحقان ببعثة الفريق في تونس بعد انتهاء أزمة التصاريح2017-05-20 22:34:11
استقل الثنائي إبراهيم صلاح ومحمود حمدي ” الونش “، لاعبا الزمالك، الطائرة منذ قليل استعدادا للسفر إلى تونس ، من أجل خوض مباراة أهلي طرابلس الليبي، والتي تقام على ملعب الطيب المهيري، بمدينة صفاقس التونسية .
وكان الثنائي قد تخلفا عن السفر إلى تونس مع بعثة الفريق صباح اليوم، بسبب عدم الحصول علي تصريح السفر، حيث أنهما مازالا تحت طلب القوات المسلحة، لكن وزير الرياضة ، خالد عبد العزيز، تدخل من أجل تواجد الثنائي مع الزمالك.
وحجز حمادة أنور، المدير الإداري للفريق، للثنائي على الطائرة المتجهة إلى تونس مساء اليوم، والتي استقلها اللاعبين منذ قليل، وسينتظرهما أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، في مطار قرطاج.
وكان الفريق قد أدى مرانا خفيفا في حمام السباحة، بسبب رحلة السفر الطويلة التي خاضها اللاعبون، والتي قرر بعدها إيناسيو منحهم راحة من التدريبات.
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