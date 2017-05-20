أكد أحمد السيد النجار، رئيس مؤسسة الأهرام السابق، أن قرار تعويم الجنيه غير موفق، حيث أدى لارتفاع هائل في الأسعار، ما أدى لتضرر أصحاب الأجور والرواتب الضعيفة.

وأضاف “النجار”، في تصريحات تلفزيونية، أنه يجب أن يكون الحد الأدنى لأجور الموظفين يصل لـ 1800.

وأشار إلى أن مصر تملك فائضا هائلا في المخزون العقاري وهناك عدد كبير من الشقق المغلقة بأعداد ضخمة، فليس منطقيا إقامة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

واستطرد، أنا مع إنشاء 10 مدن صناعية جديدة في مناطق تركز الخامات المعدنية والحجرية، وستعمل على خروج للمواطنين من الوادي والدلتا ويبقى عندنا مساحة كبيرة في مصر بنشغلها وبتوفر وظائف للمصريين”.