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بالفيديو.. طارق فهمى: ترامب يريد أن يؤكد دعمه للشعوب العربية
ترامب- الملك سلمان

بالفيديو.. طارق فهمى: ترامب يريد أن يؤكد دعمه للشعوب العربية

2017-05-20 22:25:09
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أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية إن اختيار الرئيس الامريكى دونالد ترامب لكل من السعودية وإسرائيل والفاتيكان يتعلق بالأديان ولا يتعلق بتفضيل دولة على اخرى.

مشددا على أن القمة العربية الإسلامية الامريكية المقرر عقدها غدا ستسبقها قمة أمريكية خليجية غدا.

وأضاف فهمى خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن الرئيس الأمريكى بدأ مرحلة جديدة مع المملكة العربية السعودية تتعلق بالمصلحة ، مشددا على ان اختياره السعودية هدفه نقل رسائل إقليمية والتعامل مع التهديدات الواردة من دول الجوار.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الرئيس الامريكى يريد نقل رسالة من السعودية للشعوب العربية يؤكد من خلالها انه يدعم الشعوب العربية ، مشددا على أنه يريد أن ينقل رسالة الطمأنينة لدول الخليج بشأن إيران.



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