ديبورتيفو لاكورونيا يضمن البقاء في الليجا بثلاثية في لاس بالماس

احتفل فريق ديبورتيفو لاكورونيا ببقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز على ضيفه لاس بالماس 3/صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، كما تعادل ديبورتيفو ألافيس مع مضيفه ليجانيس 1/1.

وعلى ملعب ريازور تقمص المهاجم الروماني الدولي فلوران اندوني دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لديبورتيفو في الدقيقتين الرابعة و28 وتكفل كارلس خيل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وأنهى لاس بالماس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه هيرنان دانييل سانتانا تروخييو في الدقيقة 79 لحصوله على الإنذار الثاني.

الفوز رفع رصيد ديبورتيفو إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر وتجمد رصيد لاس بالماس عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب دي بوتاركي، أفلت ليجانيس من هزيمة محققة على أرضه ووسط جماهيره وتعادل بصعوبة مع ألافيس بهدف لكل منهما.

وتقدم ألافيس بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الصربي نيناد كرستيكش في الدقيقة 64 ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أدرك دافيد تيمور التعادل لأصحاب الأرض.

وأنهى ألافيس الموسم في المركز التاسع برصيد 55 نقطة مقابل 35 نقطة لفريق ليجانيس في المركز السابع عشر