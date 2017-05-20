ألقت السلطات الأمريكية القبض على راكب تركي حاول اقتحام قمرة القيادة أثناء رحلة جوية لطائرة مدنية إلى جزر هاواي الأمريكية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية ، مساء اليوم السبت ، أن طاقم الطائرة عجز عن السيطرة على راكب الطائرة - الذي يحمل الجنسية التركية ويبلغ من العمر 25 عاماً وكان يتفوه بألفاظ غير مفهومة - ما أدى إلى قيام مقاتلات حربية من طراز (إف 22) بمرافقة الطائرة التابعة لشركة (أمريكان آيرلاينز) إلى أن تمكنت من الهبوط بسلام في مطار هونولو.

وصرح متحدث باسم وزارة النقل الأمريكية بأن الحادث أدى إلى تأخير حركة الطيران في مطار هونولو لمدة 30 دقيقة ، فيما أكد متحدث باسم شركة (أمريكان آيرلاينز) أن الطائرة ، التي كانت في رحلة داخلية من لوس أنجلوس إلى هاواي وعلى متنها 181 راكباً ، علاوة على طاقم مكون من 6 أفراد ، تمكنت من الهبوط بسلام وأن حركة التشغيل في مطار هونولو تسير الآن بشكل طبيعي.