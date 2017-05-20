 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 11:11 مساءً
روابط سريعة
اعتقال راكب تركي حاول اقتحام قمرة القيادة خلال رحلة جوية أمريكية
طائرة امريكية

اعتقال راكب تركي حاول اقتحام قمرة القيادة خلال رحلة جوية أمريكية

2017-05-20 21:48:05
وكالات

ألقت السلطات الأمريكية القبض على راكب تركي حاول اقتحام قمرة القيادة أثناء رحلة جوية لطائرة مدنية إلى جزر هاواي الأمريكية.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية ، مساء اليوم السبت ، أن طاقم الطائرة عجز عن السيطرة على راكب الطائرة - الذي يحمل الجنسية التركية ويبلغ من العمر 25 عاماً وكان يتفوه بألفاظ غير مفهومة - ما أدى إلى قيام مقاتلات حربية من طراز (إف 22) بمرافقة الطائرة التابعة لشركة (أمريكان آيرلاينز) إلى أن تمكنت من الهبوط بسلام في مطار هونولو.
وصرح متحدث باسم وزارة النقل الأمريكية بأن الحادث أدى إلى تأخير حركة الطيران في مطار هونولو لمدة 30 دقيقة ، فيما أكد متحدث باسم شركة (أمريكان آيرلاينز) أن الطائرة ، التي كانت في رحلة داخلية من لوس أنجلوس إلى هاواي وعلى متنها 181 راكباً ، علاوة على طاقم مكون من 6 أفراد ، تمكنت من الهبوط بسلام وأن حركة التشغيل في مطار هونولو تسير الآن بشكل طبيعي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3