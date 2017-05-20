قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم الانتهاء من وضع الأسئلة وتم تسليمها لإحدى الجهات السيادية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الامتحانات لم يطلع عليها أي شخص ولا حتى وزير التربية والتعليم، ولا يعرف أحد محتوى الامتحان سوى أربعة أشخاص هم واضعوا الامتحان.

وكشف أن هناك امتحانا لكل مادة، وهناك ثلاثة امتحانات احتياطية، وأن الواضعين للامتحان لا يعلمون أي امتحان سيتم طبعه، والجهة السيادية التي لديها الامتحانات الآن تختار ظرف ويتم طباعته على الفور.