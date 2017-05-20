تقدم 42 عضوا من الصحفيين بمذكرة إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفين، وخالد ميرى رئيس لجنة القيد وأعضاء لجنة القيد، إبراهيم أبو كلية، وأبو السعود محمد، للمطالبة باستبعاد صحفية تحت التمرين وعدم قبولها لمخالفتها شروط القيد.

وقال الموقعون على الطعن الذى تقدموا به إلى مجلس النقابة: “إن إيمان حسن على صديق – متقدمة للقيد بجدول الصحفين تحت التمرين وشهرتها إيمان صديق صحفية بجريدة وطنى صدر ضدها الحكم رقم 413/2015 أسرة إمبابة حكم برد الشبكة من المصاغ الذهبى واصبح نهائى وهذا يفيد خيانة امانة طبقا لنص المادة 341عقوبات وخاصة بزميل مشتغلين”.

وقامت بتحرير محضر رقم 135/2015عرائض نيابة العجوزة ضد وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وموظف بوزارة التضامن ومدير مكتب الوزير ونائب مأمور قسم العجوزة وعملت تقريرا طبىا بهذا الواقعة تبين عدم صحة ماجاءت به وعدم وجود ثمه إصابات وهذا دليل على كذب إدعائها.

وعملت بعدد من الجهات والمواقع واثارت مشاكل عديدة جريدة المشهد بعد شتمها لرئيس التحرير وسبه وقذفه وموقع ارادة وايضا طلبوا لها الشرطة ايضا

ونلتمس استبعاد قيدها بجدول الصحفيين تحت التمرين لجنة 2017 ، ومرفق طيه صورة من الحكم 413/2015 اسرة وما يفيد لا ثباته (لحين تنفيذ الحكم)، وصورة ضوئيه من المحضر رقم 135/2015عرائض العجوزة وصورة من الكشف الطبى معه.

جدير بالذكر عقدت لجنة القيد تحت التمرين خلال يومى الأحد والاثنين الماضيين وذلك برئاسة خالد ميرى وعضوية ابراهيم ابو كيلة وأبو السعود محمد.