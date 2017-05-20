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بالصور.. نقيب الصحفيين يصل الزمالك ومرتضى منصور يستقبله
عبد المحسن سلامة

بالصور.. نقيب الصحفيين يصل الزمالك ومرتضى منصور يستقبله

2017-05-20 21:46:23

وصل مجلس نقابة الصحفيين، لمقر نادي الزمالك، منذ قليل في زيارة لمقر قلعة ميت عقبة، وحرص مرتضى منصور رئيس الزمالك، على استقبال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة في مكتبه.
ومن المقرر أن يقوم مجلس نقابة الصحفيين بجولة تفقدية لمنشآت النادي، وداعب مرتضي منصور، مجلس نقابة الصحفيين قائلا:”فين محمد شبانة”.
وكان نقيب الصحفيين التقى، الأربعاء قبل الماضى، رئيس نادى الزمالك، بمكتب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وتم الاتفاق يومها على طَى صفحة الخلافات وإنهاء المشكلات المتعلقة بالعضويات الحالية للصحفيين، إضافة إلى فتح باب العضوية مجددا للصحفيين.
وذكر عبد المحسن سلامة، فى تصريحات صحفية له، أنه تم الاتفاق على تقسيط مبلغ العضوية وقيمته 21 ألف جنيه على ثلاث دفعات.

91968-مجلس-النقابة-في-الزمالك

73143-نقيب-الصحفيين-مع-مرتضي

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