تعرضت محافظة شمال سيناء إلى عاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة ، ما تسبب في حالة من الارتباك في حركة المرور ، وشهدت الطرق حذرا شديدا من السائقين خشية وقوع حوادث.

من جانبه ، قرر محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور رفع درجة الاستعداد في مختلف أجهزة ومديريات المحافظة ، وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالاشتراك مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية.