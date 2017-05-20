 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 11:10 مساءً
روابط سريعة
شمال سيناء تتعرض لموجة من الرياح والعواصف الترابية
عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

شمال سيناء تتعرض لموجة من الرياح والعواصف الترابية

2017-05-20 21:42:40
متابعات

تعرضت محافظة شمال سيناء إلى عاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة ، ما تسبب في حالة من الارتباك في حركة المرور ، وشهدت الطرق حذرا شديدا من السائقين خشية وقوع حوادث.

من جانبه ، قرر محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور رفع درجة الاستعداد في مختلف أجهزة ومديريات المحافظة ، وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالاشتراك مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3