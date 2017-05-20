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مباراة فاصلة بين سيدات الأهلي وسبورتنج لتحديد بطل الدوري غدا
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مباراة فاصلة بين سيدات الأهلي وسبورتنج لتحديد بطل الدوري غدا

2017-05-20 21:43:17
محيط - أحمد عبد الخالق

خسر الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بنتيجة (71-67) أمام نظيره فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة نادي الشرقية للدخان في ختام جولات الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري السوبر للمحترفات.
وقدم فريق الأهلي عرضا طيبا، إلا أن التوفيق لم يكن حليفه، لتنتهي المباراة بنتيجة (71-67) لصالح سبورتنج.
ومن المنتظر أن تُقام مباراة فاصلة بين الفريقين، غدا الأحد في السادسة مساء، على صالة نادي الشرقية للدخان لتحديد بطل الدوري.

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