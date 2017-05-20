أهدى نادي أميان، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا، أمس الجمعة، بصعوده لدوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه بطريقة درامية، قميصه لابن مدينته الأشهر، وهو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأكد رئيس النادي، برنارد جوانين، في تصريحات صحفية، أنه أرسل في وقت سابق قميص الفريق لماكرون، قبل المباراة الفاصلة أمس أمام ستاد ريمس.

وقال جوانين: “لقد منحنا ذلك الحظ”، وأضاف مازحًا حول الميول الكروية للرئيس وتشجيعه أوليمبيك مارسيليا: “يمكنه تشجيع مارسيليا وحب أميان”.

وتعد هذه أول مرة يصعد فيها أميان لدوري الدرجة الأولى، منذ تأسيسه في عام 1901.

وتمكن الفريق من تحقيق هذا الإنجاز بطريقة درامية، حيث كان متعادلًا بهدف لمثله أمام ستاد ريمس، حتى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عندما سجل إيمانويل بوجارد هدفًا قاتلًا منح فريقه المركز الثاني في جدول الترتيب، والتأهل مباشرةً لدوري الأضواء.

وتأهل أميان برفقة ستراسبورج، الذي أنهى الدوري في المركز الأول، بينما سيخوض تروا مباراة فاصلة أمام صاحب المركز قبل الأخير في الدرجة الأولى، ويحتل باستيا هذا المركز حاليًا برصيد 34 نقطة، قبل جولة من النهاية.