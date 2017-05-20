وثق مراقب جوي سعودي بكاميرا هاتفه عملية تحليق الطائرات العسكرية السعودية المعروفة بـ “الصقور” فوق طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء وصوله مطار الملك خالد بالرياض، ترحيبا به.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في أول جولة إلى الخارج، ترافقه زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا، وكان في استقباله العاهل السعودي الملك سلمان بمطار الملك خالد.

من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أعمال ثلاث قمم، بغرض بحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم.

وتجري القمة السعودية- الأمريكية بسلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.

وفي قمة أخرى، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب، الأحد، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

ويجري ترامب قمة عربية إسلامية مع عدد من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف.