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"شيكابالا" يؤدي تدريبات خاصة في "الجيم"
محمود عبد الرزاق - شيكابالا - شيكا

"شيكابالا" يؤدي تدريبات خاصة في "الجيم"

2017-05-20 21:36:40
محيط - أحمد عبد الخالق

أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمرينات خاصة اليوم السبت، بالجيم في فندق إقامة البعثة بمدينة صفاقس بتونس.
وكان “شيكابالا” أصيب في أنفه في مباراة وادي دجلة الأخيرة بالدوري وخرج في الشوط الثاني للمباراة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أهلي طرابس الليبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي الثلاثاء المقبل.

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