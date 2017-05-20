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بالفيديو.. لحظة دهس المارة فى "تايمز سكوير" بنيويورك
حادث دهس تايمز سكوير

بالفيديو.. لحظة دهس المارة فى "تايمز سكوير" بنيويورك

2017-05-20 21:33:19
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نشرت قناة ” TVNZ” نيوزلاندا مشاهد مرعبة لحظة دهس المارة فى ميدان تايمز سكوير فى مدينة نيويورك، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة نحو 23 آخرين.

ويظهر الفيديو لحظة قيام السائق بعبور الإشارة وتغيير وجهته على الفور، ليقوم بدهس المارة بشكل متهور.

وأعلنت الشرطة الأمريكية الجمعة، أن السائق الذى أوقف الخميس بعدما دهس نحو عشرين من المارة فى تايمز سكوير فى نيويورك، اتهم بالقتل ومحاولة القتل.

ووجهت إلى ريتشارد روخاس الكهربائى السابق فى البحرية الأمريكية (26 عاما) تهمة القتل و20 محاولة قتل.



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