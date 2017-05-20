عاد الى القاهرة مساء اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد زيارة الى الأردن استغرقت يومين.

وشارك رئيس الوزراء في أعمال قمة المنتدى الإقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التاسع تحت عنوان (تمكين الأجيال نحو المستقبل) ، والذى بدأ أعماله في البحر الميت اليوم بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة.

وقد التقى رئيس الوزراء ، على هامش أعمال المؤتمر ، مع هانى الملقى رئيس وزراء الأردن بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي ، والسفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن ، كما التقى مع باتريك المان المدير التنفيذى لشركة (دانة غاز) ، وأكد اهتمام مصر بقطاع البترول والغاز والعمل على جذب المزيد من اﻻستثمارات فى هذا القطاع الهام والحيوي.