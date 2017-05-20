قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة ، إنه تم إزالة تعديات كثيرة على أراضى الدولة واستردادها ، مشددة على ان البحيرة محافظة مترامية الاطراف وبها العديد من القرى وكل قرية لها طبيعة خاصة وهذا الأمر جعل هناك نوع من الصعوية ، ولكن رغم ذلك تم استرداد العديد من الأراضى .

وأضافت عبده خلال مداخلتها الهاتفية الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج “على مسئوليتى” الذى يذاع على قناة “صدى البلد” أنه تم استرداد سبعة آلاف فدان من وادى النطرون ، كما تم تلقى العديد من الطلبات لتقنين الوضع ، مشددة على أنه بنهاية هذا الشهر سنسترد كافة أراضي الدولة وإزالة التعديات من عليها بمحافظة البحيرة .