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التموين:طرح كيلو الدواجن المجمدة بـ30 جنيها..و"أهلا رمضان" برعاية الرئيس
الدواجن المجمدة

التموين:طرح كيلو الدواجن المجمدة بـ30 جنيها..و"أهلا رمضان" برعاية الرئيس

2017-05-20 21:26:45
محيط ووكالات

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الجهات التنفيذية بمحافظات الجمهورية بذلت جهدًا كبيرًا لمحاربة جشع التجار وبيع السلع الغذائية، وذلك بإنشاء معارض وسوبر ماركت “أهلا رمضان”.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام”، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه سيتم طرح كيلو الدواجن المجمدة بـ30 جنيها، كما ستقدم معارض “أهلا رمضان” تخفيضات كبيرة للشعب المصرى من أجل مساعدتهم على تحمل نفقات شهر رمضان المبارك.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن كافة المعارض ستُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، واتحاد الغرف التجارية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم فتح العديد من المنافذ للمعارض فى كافة محافظات الجمهورية.

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