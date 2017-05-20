كثفت الأجهزة الأمنية بمهرجان كان السينمائى فى دورته الـ70 الإجراءات الأمنية بعد الاشتباه بوجود قنبلة، حيث شرع الأمن فى إخلاء قصر المهرجانات، وهو ما تسبب فى إلغاء العرض المسائى.

مهرجان كان السينمائى يترأس لجنة تحيكمه المخرج الإسبانى بيدرو ألمودوفار، فيما تضم اللجنة 8 أعضاء هم نجما هوليوود جيسيكا شاستين وويل سميث، والألمانية مارين ادى، والنجمة الصينية فان بينج بينج، وأجناس جأوى والمخرج Park Chan-wook، أيضًا جبريال يارد والمخرج الإيطإلى بأولو سورنتينو.

فيما تترأس لجنة تحكيم نظرة ما النجمة الأمريكية أوما ثرومان، وتضم لجنة التحكيم المخرج المصرى محمد دياب والممثل الفرنسى رضا كاتب، والمخرج البلجيكى جواشيم لافوس، وكاريل أوش وهو المخرج الفنى لـ“Festival International de Karlovy Vary”.