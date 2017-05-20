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"الهجرة": خصصنا 600 ألف جنيه فقط لموقع الوزارة الإلكتروني
نشوى موسى مساعد أول وزيرة الهجرة

"الهجرة": خصصنا 600 ألف جنيه فقط لموقع الوزارة الإلكتروني

2017-05-20 21:22:14
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قالت نشوى موسى مساعد أول وزيرة الهجرة، إنه ليس هناك فساد مالي في الوزارة، لافتة إلى أن الأموال التي أنفقتها الوزارة كانت لتجهيز مقر وزارة الهجرة في أضيق الحدود وأقل التكاليف.

وأضافت “موسي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع على فضائية “ten”، اليوم السبت، أنه تم تعريف الناس بسبل الهجرة الآمنة بمبلغ مخصص 10 ملايين جنيه، ولم يتم إنفاق سوى 40 % فقط من هذا المبلغ، مشيرة إلى أن التعريف بالهجرة الآمنة يعتبر محاربة للهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن الـ10 ملايين جنيه تم تخصيص جزء منها لتوفير فرص عمل للشباب كي لا يذهب إلى الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنه لم يتم إنفاق 2 مليون جنيه على موقع الوزارة الإلكتروني بل تم إنفاق 600 ألف جنيه لتقوية الموقع وشراء أجهزة للقيام بتلك الخدمة.

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